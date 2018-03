Touch: Maria Bello é escalada para o elenco da série com Kiefer Sutherland

Maria Bello (A Múmia 3) participará da nova série da Fox, Touch, que tem Kiefer Sutherland no papel principal (no Brasil, a série foi lançada na última segunda-feira). O último trabalho da atriz na TV foi em Prime Suspects, da NBC, mas a série foi cancelada em novembro do ano passado. Em Touch, Maria Bello interpretará uma mãe cuja filha possui o mesmo dom do garoto Jake (David Mazouz), filho da Martin Bohm (Sutherland). Segundo a revista EW, a atriz poderá ganhar um papel fixo caso a série ganhe uma nova temporada. E há boa chances disso acontecer: o segundo episódio de Touch, exibido ontem nos EUA, conseguiu uma audiência respeitável – quase 12 milhões de espectadores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.