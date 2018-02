‘The Vampire Diaries’: veja fotos da nova temporada

Depois de divulgar um trailer emocionante, a CW liberou as fotos oficiais (imagens produzidas no estúdio para promover o show) da 4ª temporada de The Vampire Diaries.

As fotos apresentam o elenco principal da série, além de parte do núcleo ‘família Klaus‘. A atriz convidada Torrey DeVitto (a dra. Meredith no show e esposa de Paul Wesley na vida real) também retornará para o novo ano. Apesar de as imagens serem apenas ‘posadas’, elas revelam pequenas informações sobre a temporada. Por exemplo, de todas as fotos, apenas a de Jeremy (Steven R. McQueen) tem uma arma ‘mata-vampiro’ ao fundo (provavelmente a que pertenceu ao professor e amigo Alaric Saltzman). Será que Jeremy ocupará o lugar de Alaric como caçador de vampiros?



A 4ª temporada de The Vampire Diaries estreia dia 11 de outubro nos EUA. No Brasil, a 3ª temporada foi exibida recentemente pela Warner.