Personagem Dwight Schrute, de ‘The Office’, pode ganhar série

O excêntrico personagem Dwight Schrute (Rainn Wilson) de The Office pode ganhar sua própria série. A rede de televisão americana NBC está interessada em criar um spin-off sobre a vida de Schrute em sua fazenda de beterrabas em uma comédia para a família, de acordo com o site Deadline.com.

A negociação da série ainda está em andamento e mesmo se não der certo, os fãs de The Office poderão assistir a um piloto do projeto ao final de um dos capítulos desta temporada. Se agradar, a história planejada para Dwight Schrute deve ir ao ar em 2013.

A ideia surgiu após várias piadas no set de The Office entre Rain Wilson e o produtor Paul Lieberstein sobre como seria a vida do personagem na fazenda, que também é uma pequena pensão. No enredo, devem ser inclusos familiares de várias gerações, além de vizinhos. “Isso indica que o programa será sobre uma fazenda familiar lutando para permanecer viva e uma família tentando ficar junta”, disse fonte ao Deadline.

Wilson ainda deve fazer parte da próxima (e nona) temporada de The Office, caso ela seja aprovada.

Para quem não lembra, a série Parks and Recration também é uma derivação de The Office.

No Brasil, The Office é exibida pelo canal à cabo FX.