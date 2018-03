‘The New Normal’ estreia no Brasil em janeiro

A Fox do Brasil trará para a sua grade de programação de janeiro a comédia The New Normal, série que estreou nos EUA em setembro provocando um certo desconforto do público conservador. Tudo porque o show conta a história de Bryan (Andrew Rannells) e David (Justin Bartha), casal de homossexuais cujo grande sonho é ter um filho. Os dois conhecem Goldie (Georgia King), garçonete e mãe solteira que, para resolver os problemas financeiros, decide servir como “barriga de aluguel” ao casal.

Polêmicas à parte, The New Normal ganhou seu espaço na TV americana, com média respeitável de 6 milhões de espectadores, número que fez com que o show ganhasse uma temporada inteira da NBC.

The New Normal estreia na Fox dia 13 de janeiro, às 13h. A comédia é produzida por Ryan Murphy (criador de Glee, American Horror Story e Nip/Tuck). Assista abaixo o trailer (em inglês):