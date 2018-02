The Good Wife: conheça o temido marido de Kalinda Sharma

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo de 3 temporadas, vimos Kalinda Sharma (Archie Panjabi) em ação, mas pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Bom, pelo menos até agora. Os segredos da misteriosa detetive da Lockhart Gardner podem estar com os dias contados.

A emissora americana CBS divulgou nesta segunda-feira o nome do ator que entrará na próxima temporada para esquentar The Good Wife: Marc Warren (Band of Brothers) será o perigoso ex-marido de quem Kalinda foge tanto.

O britânico Marc Warren não é lá muito conhecido do público americano, mas fez algumas participações em séries, como Band of Brothers, Doctor Who e Highlander – A Série.

Kalinda e o ex-maridão osso-duro devem se encontrar logo no primeiro episódio do quarto ano – quem assistiu ao capítulo final da última temporada deve se lembrar de que a detetive bad-ass já o aguardava…muito bem armada.