The Carrie Diaries: nova série da CW já tem o seu “Mr. Big” adolescente

O novo projeto da emissora americana CW já tem o seu Mr. Big versão teen. Austin Butler (Life Unexpected, Switched at Birth) foi escalado para a série The Carrie Diaries, uma versão adolescente de Sex and the City, que vai retratar o dia a dia da jovem Carrie Bradshaw (que será interpretada por AnnaSophia Robb) antes de se tornar ícone fashion da famosa série da HBO americana (com Sarah Jessica Parker no papel). É isso mesmo, não bastaram 6 temporadas e 2 filmes. Agora teremos Carrie Bradshaw adolescente.

No piloto, Austin Butler será o bonitão Sebastian Kydd, que vai dar uma agitada na escola onde a mini Carrie estuda. A produção da série está sob o comando de Josh Schwartz e Stephanie Savage ( produtores de Gossip Girl).