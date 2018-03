‘The Carrie Diaries’ contará início de amizade das personagens de ‘Sex and the City’

The Carrie Diaries, série que retrata a adolescência de Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker em Sex and the City, estreia na programação americana neste domingo, pelo canal CW (que exibe Supernatural, The Vampire Diaries, Gossip Girl etc).

E por conta da estreia tão esperada de AnnaSophia Robb no papel principal, a produtora-executiva da série Amy Harris concedeu uma entrevista à imprensa dos EUA neste sábado, revelando alguns detalhes do show. O primeiro deles é a confirmação de que a Carrie teen irá conhecer suas futuras BFF’s Samantha, Miranda e Charlotte – mas isso ocorrerá muitos episódios a frente. Harris também explicou o motivo para a Carrie adolescente ser mais nova do que a de Sex and The City seria em 1984, ano em que se passa a produção: “Eu queria retratá-la antes de fazer sexo, antes do primeiro amor e antes de conhecer Manhattan.Gostaria de explorar essas experiências na primeira temporada”, afirma.

No entanto, uma das coisas que não mudará em relação à Sex and The City é que Carrie também será, de certa forma, problemática. Se na série original a ausência do pai exerce influência em seus relacionamentos complicados, em The Carrie Diaries o público poderá vê-los juntos, e a consequência dessa relação nos primeiros encontros da jovem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Brasil, The Carrie Diaries ainda não tem data de estreia.