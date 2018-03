The Big Bang Theory: CBS anuncia a participação de Stephen Hawking na série

Depois de anunciar a participação de Leonard Nimoy, agora a CBS confirma a presença de outro ilustre visitante: Stephen Hawking. O renomado físico aparecerá no episódio de The Big Bang Theory do dia 5 de abril, segundo informações do The Hollywood Reporter.

Stephen Hawking, assim como Leonard Nimoy, é tema constante do grupo de nerds mais famoso da TV americana. Em entrevistas anteriores, os criadores Chuck Lorre e Bill Prady já tinham revelado o “sonho de trazer Hawking” ao The Big Bang Theory.

Além de Leonard Nimoy e Stephen Hawking, a série teve a participação do astronauta Mike Massimino durante esta temporada.

Fonte: The Hollywood Reporter

