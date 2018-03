‘The Big Bang’ supera própria marca e bate novo recorde de audiência

O elenco de The Big Bang Theory começou muito bem 2013. O episódio 12 da sexta temporada, exibido nos EUA na última quinta-feira depois do intervalo de fim de ano, alcançou sua maior audiência desde o início da série, em 2007. Mais de 19 milhões de americanos acompanharam o retorno do programa, que conquistou também boa porcentagem do público adulto. O números representam 9% a mais do que os conquistados na estreia da atual temporada.

O último recorde de audiência conquistado pela série ocorreu em novembro, chegando a 17,6 milhões de espectadores.

No episódio exibido na última quinta-feira, “The Egg Salad Equivalency”, Sheldon (Jim Parsons) é acusado pela administração da Universidade de assédio sexual (???). E obviamente o físico nerd arrastou seu grupo de amigos para uma grande confusão. No Brasil, a Warner está exibindo os primeiros episódios da sexta temporada.