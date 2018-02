‘The Big Bang’: assista ao primeiro vídeo da nova temporada

A chamada divulgada pela emissora americana CBS já traz uma notícia que vai deixar os fãs do ‘casal’ nerd Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) bem ansiosos: será que eles vão terminar a relação? No vídeo abaixo, Amy diz ao companheiro que o namoro acabou. E Sheldon tem aquela reação típica de pensar em si mesmo.

Lá do espaço, Howard (Simon Helberg) explora um novo mundo, enquanto tenta conversar com sua mãe, cujos gritos viajam para fora da Terra.Já Raj (Kunal Nayyar), que ainda procura sua cara-metade, passa o tempo como “vela profissional” de Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki), que tentam se acertar mais uma vez. A única pessoa da turma que não aparece no vídeo é a Bernadette (Melissa Rauch). Vai ver ela está ocupada arrumando a nova casa e fazendo companhia para a doce e delicada mãe de Wolowitz.

Amy: Nós terminamos

Sheldon: Não pode ir. Preciso de você

Amy: Precisa?

Sheldon: Sim, você é a minha carona.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Será que depois dessa Amy ainda continuará tentando conquistar Sheldon?

A sexta temporada de The Big Bang Theory estreia dia 27 de setembro nos EUA.