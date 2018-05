Terra dominada por alienígenas

Não que as tramas de ficcção científica estejam em alta na TV – The Event e V, canceladas, estão aí para provar que este não é o melhor momento para o assunto. Mas pode ser que um pouco de QI ajude Falling Skies, a nova produção exibida pela TNT.

A atração de dez episódios é a estreia de Steven Spielberg no gênero das séries (cineasta já premiado na TV por suas minisséries épicas). O roteiro também conta com nome de peso: Robert Rodat, indicado ao Oscar por O Resgate do Soldado Ryan, que, assim como Spielberg, também atua como produtor executivo. No elenco, Noah Wyle – lembra dele em Plantão Médico?

Falling Skies estreou nos EUA neste domingo e chega ao Brasil nesta sexta-feira, às 22h, no TNT.

**Saiba mais sobre a série na matéria de Alline Dauroiz para o Estadão