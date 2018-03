Temporada final de Breaking Bad será divida em duas partes

Bryan Cranston, o Walter White de Breaking Bad, confirmou à revista EW que a temporada final da série – que terá 16 episódios – vai ser divida em duas partes. Segundo o ator, serão gravados os primeiros oito episódios e depois a produção fará um intervalo de 4 meses. A segunda parte só deve ir ao ar em 2013. Quase duas temporadas, certo?

Atualmente, Bryan Cranston está no Novo México (EUA) para as filmagens de Breaking Bad. A emissora americana AMC ainda não anunciou a data de estreia da quinta temporada, mas atores da aclamada série já confirmaram que o retorno será em julho. Cranston, ganhador de 3 prêmios Emmy pelo seu personagem Walter, pode ser confirmado para dirigir o episódio 9 do show. O ator também dirigiu um episódio de Modern Family, que vai ao ar nos EUA dia 11 de abril.