‘Teen Wolf’ no Brasil

Nesta terça, 12, teve coletiva em SP para o lançamento de Teen Wolf, que será exibido no Brasil pelo Sony Spin. Dá uma olhada no que a Alline Dauroiz, do Estadão, escreveu sobre o evento:

Mais do que simpático, o protagonista de Teen Wolf, Tyler Posey arriscou algumas palavras em português, como “obrigado”, “beleza”, “bonita” em coletiva de lançamento da série, em São Paulo. Em tour pela cidade, encantou-se com um grupo que tocava chorinho na rua e quer comprar um “cavaquino” (cavaquinho).

A mocinha da trama, Crystal Reed, só falava em aprender a sambar.

Teen Wolf tem estreia marcada para 3 de agosto. Veja o trailer aqui:

** A série é baseada no filme de mesmo nome, de 1985. Michael J. Fox, então prestes a se tornar um astro com De Volta para o Futuro, é Scott Howard, um adolescente que se descobre lobisomem. A comédia dos anos 80 dá lugar a um complicado romance na nova série, com direito ao pai da mocinha Crystal Reed ser uma espécie de vilão a ser combatido pelo novo Scott, Tyler Posey .