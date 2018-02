‘Teen Wolf’ foca em lobisomens e rejeita vampiros, bruxas e outras criaturas sobrenaturais

(post original, no blog do TV&Lazer)



Tyler Posey e Crystal Reed, protagonistas

de Teen Wolf, dizem ter adorado o samba,

em visita a São Paulo.

Crédito: Paulo Liebert/ AE

Indicada ao Teen Choice Award, premiação que acontece dia 07 de agosto, Teen Wolf, a nova série da MTV americana que estreia no Brasil dia 3 de agosto, via Sony Spin, não terá vampiros, bruxas, fantasmas ou fadas, como outras séries sobrenaturais da TV paga. Essa, pelo menos, foi a garantia que os protagonistas Tyler Posey e Crystal Reed deram aos jornalistas, em coletiva de imprensa realizada ontem, em São Paulo.

A dupla chegou ao Brasil no último domingo, depois de passar pelo México, como parte da divulgação latino-americana da trama, e hoje parte para Buenos Aires, onde fica até sexta. “Essa é a minha primeira vez na América do Sul, e quando a gente pensa em Brasil, logo vem a cabeça o Rio de Janeiro e o (campeão de skate) Bob Burnquist (risos)“, disse o bem-humorado Tyler, intérprete do lobisomem Scott, que arriscou palavras em português como “olá”, “obrigado” e “bonita”.

Ao conhecerem a cidade, os atores passaram pela Praça Vila Boim, pelo Museu da Língua Portuguesa e pelo Mercadão Municipal, onde assistiram a uma appresentação ao vivo de chorinho. “Eu tenho uma banda (Lost in Kostko), toco guitarra e adoro música. Samba tem toda uma influência de jazz… Fiquei louco por um ‘cavaquino’ (cavaquinho)”, disse o ator. Crystal completou: “E eu quero aprender samba. Onde é que se aprende a dançar assim?”

Inspirada no filme homônimo, clássico dos anos 80 com Michael J. Fox no papel principal (que no Brasil ganhou o título de Garoto do Futuro), Teen Wolf segue a nova onda Crepúsculo / Vampire Diaries/True Blood e conta a história de um adolescente de 16 anos que, depois de ser mordido por um lobisomens, adquire poderes estranho e passa a se transformar em lobo em noite de lua cheia. Como é de praxe, o garoto tenta esconder sua identidade, inclusive da namorada, Allison, papel de Crystal.

“Nossa versão é um pouco diferente da dos anos 80. O Michael J. Fox era muito mais inocente do que o Scott. Além disso, ele jogava basquete e o Scott joga Lacrosse, esporte muiti mais violento. Na verdade, nossa série é mais dark e tem mais comédia que a versão original”, afirmou Tyler.