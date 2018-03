Supernatural está a um passo da renovação

A emissora americana CW e a Warner Bros. anunciaram nesta quinta-feira a saída da produtora-executiva Sera Gamble de Supernatural. No lugar dela, volta Jeremy Carver, que esteve no comando da série entre 2007 e 2010. Mas o que isso tem a ver com uma possível renovação do show? Bom, é verdade que a CW ainda não decidiu oficialmente sobre o futuro de Supernatural. No entanto, se dar ao trabalho de trocar produtores-executivos no fim de temporada de uma série que pode ser cancelada não faz sentido, né? Hello, oitava temporada!

Fonte: EW