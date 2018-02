Suits chega ao Brasil pelo canal Space

Estreia no Brasil mais uma série sobre advogados. Bom, a diferença é que nesta firma as regras básicas não são seguidas.

Em Suits, a nova aposta do canal Space, Harvey Specter (interpretado por Gabriel Macht) é um advogado bastante respeitado e temido da área. À procura de um talento não-convencional, Specter conhece o inteligente e carismático Mike Ross (Patrick J. Adams), que tenta uma chance na grande firma de Nova York. Impressionado com sua capacidade de memorização e incrível conhecimento, o poderoso advogado resolve contratar o jovem prodígio. Mas há um pequeno detalhe: Mike Ross não é formado em Direito:

Esta é a base de Suits; enquanto o time de advogados resolve diversos casos difíceis, Specter tenta a todo custo esconder a verdadeira condição do recém-contratado.

Nos EUA, a série está na sua segunda temporada (estreou em junho pelo canal a cabo USA Network), e possui boa audiência: Suits tem em média 3 milhões de espectadores por episódio.

Criado por Aaron Korsh (produtor de séries como Just Shoot Me e Everybody Loves Raymond) o show conta com Meghan Markle, Gina Torres e Rick Hoffman no elenco.

Suits estreia nesta quarta-feira, às 21h, no canal Space.