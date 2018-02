Suburgatory: criadora revela novidades da próxima temporada

Grandes mudanças para a 2ª temporada de Suburgatory. É o que garante a criadora da série, Emily Kapnek. Em entrevista ao site de entretenimento The Hollywood Reporter, Kapnek disse que a nova temporada começa alguns meses depois dos últimos acontecimentos, dando um certo tempo para os personagens assimilarem as “novidades” dos últimos episódios. Aliás, quem assistiu ao fim da temporada sabe que Suburgatory teve várias surpresas, ao começar pela protagonista Tessa (Jane Levy) conheceu sua avó materna e passou a conhecer mais a história da família de sua mãe. Já no lado da família Shea, Lisa (Allie Grant) descobre que não é a filha adotiva de Sheila (Ana Gasteyer) e Fred (Chris Parnell). Coitada!

Segundo Kapnek, o primeiro episódio focará no retorno de Tessa à Chatswin, depois de passar um tempo conhecendo mais a família materna. Enquanto isso, George (Jeremy Sisto) passa por grandes mudanças, principalmente depois de Eden (Alicia Silverstone) ter seguido em frente. A parte engraçada da história será ver Noah (Alan Tudyk) se virando como o mais novo pai “solteiro”, já que Jill (Gillian Vigman) está fora da cidade a trabalho. Mas a criadora de Suburgatory garante que George não ficará muito tempo “pensando na vida”. Emily Kapnek pretende apressar a relação entre o pai de Tessa e a vizinha Dallas (Cheryl Hines): “a hora é agora e o público quer vê-los juntos. Planejamos cenas bem legais para os dois. Recentemente conversei com Cheryl sobre uma cena em que Dallas usará muitas técnicas de sedução em cima de George. Ela ficou vermelha”, revela.

George não será o único a se dar bem nesta nova temporada. Kapnek planeja um romance para Tessa. “A química entre Tessa e Ryan (Parker Young) irá crescer. Haverá situações em que ele deixará claro que a quer de volta. A ‘antiga’ Tessa com certeza ficaria relutante em namorar um cara como Ryan. Mas o carisma do rapaz e sua sinceridade acabam conquistando a garota que tanto sonhava em voltar para Nova York”, conclui

A 2ª temporada de Suburgatory estreia nos EUA dia 17 de outubro.