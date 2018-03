‘Spartacus’: Divulgado novo trailer da temporada final

A batalha chegará a Roma. A emissora americana Starz divulgou nesta semana o trailer da próxima e última temporada de Spartacus: “War of the Damned“, que estreia nos EUA em janeiro. Tanto o vídeo como a própria descrição no site do canal prometem uma guerra épica entre os rebeldes de Spartacus e os soldados de Roma: “A temporada começa e Gaius Claudius Glaber está morto. Vários meses se passaram desde sua derrota, e o exército de rebeldes liderados por Spartacus, juntamente com seus generais Crixus, Gannicus e Agron, continuam a conquistar grandes vitórias em Roma. Com o número de rebeldes aumentando para milhares com escravos libertados, Spartacus está ainda mais determinado em lutar pela queda da República Romana”. Pelo jeito vem uma bela batalha por aí!

Spartacus chega ao fim

Após duas difíceis temporadas, a produção anunciou o fim da série em junho, logo depois da conclusão de War of the Damned. Spartacus, que foi ao ar a partir de 2010, ganhou muitos admiradores, apesar de uma audiência bem modesta no início. A cada episódio, o drama épico ganhava mais atenção, chegando a 6 milhões de espectadores. No entanto, ao fim da primeira temporada, o protagonista Andy Whitfield foi diagnosticado com câncer, adiando as gravações do segundo ano da série. A produção decidiu então colocar no ar um curto prólogo sem Whitfield, “Gods of Arena“, uma forma de manter o show na TV até a recuperação do seu protagonista. Mas com a morte do ator, o papel de Spartacus ficou com o novato Liam McIntyre, que estrelou a segunda temporada, “Vengeance“.

