Sons of Anarchy: divulgado primeiro teaser da 5ª temporada

Parece que as coisas não ficarão fáceis para o novo “rei” dos Sons of Anarchy Jax Teller (Charlie Hunnan). Pelo menos é o que mostra o primeiro teaser divulgado pelo canal americano FX. Quem acompanha a série sobre o dia a dia do clube de motociclistas (e contrabandistas de armas nas horas vagas) Jax decidiu ficar na cidade e tomar o lugar que foi um dia do seu pai no comando do SOA, após saber de todas as sujeiras praticadas por seu padrasto Clay (Ron Perlman) – incluindo a tentativa de assassinato de sua esposa Tara (Maggie Siff), agora “rainha” do bando.

No teaser abaixo, que mais parece uma cena de sonho, a mãe do novo rei, Gemma (Katey Sagal), aparece no meio da estrada, junto com a nora Tara, para impedir Jax de seguir em frente. O chefe da gangue, acompanhado por seus parceiros, perde a direção ao tentar se desviar da mãe, e cai em um precipício. Clay observa tudo com a maior calma do mundo, e não é o único. Será que Jax que não terá aliados em seu reino? Gemma novamente se colocará no caminho do filho e o prejudicará? O teaser se trata de um sonho? Bom, assista ao trecho e forme sua própria opinião:

A 5ª temporada de Sons of Anarchy estreia em setembro nos EUA.