Sons of Anarchy: criador da série revela detalhes da 5ª temporada

Kurt Sutter, criador da ótima série Sons of Anarchy, falou nesta semana sobre os rumos da nova temporada, que agora terá Jax Teller (Charlie Hunnan) e Tara Knowles (Maggie Siff) como “rei” e “rainha” do clube.

Depois de descobrir a verdade sobre os crimes de Clay Morrow (Ron Perlman) contra John Teller e Piney (William Lucking) entre outos, Jax resolve ficar na cidade e tomar as rédeas do seu clube. Na cena final do último episódio da 4ª temporada, Jax se senta no lugar que era de Clay, com Tara ao seu lado. A mamãe Gemma (Katey Segal) claramente foi jogada para escanteio.

Em entrevista nesta semana, Kurt Sutter disse que a história começará “um mês depois” dos eventos ocorridos no último episódio. Segundo o criador da série, isso foi necessário para dar a Tara um tempo para entender o que significa para ela ter escolhido ficar ao lado de Jax. “Tara agora está totalmente dentro do clube. Será que ela poderá continuar sendo a doutora Tara Knowles e ao mesmo tempo ser essa rainha?”, disse Sutter.

Para Jax, a situação não será menos fácil. Na próxima temporada, ele terá que lidar com um grande conflito interno: como ser líder de um grupo envolvido com crime organizado sem se tornar Clay? Se Jax resolve ir pelo caminho contrário, será forçado a ficar igual ao seu pai John? É…as coisas não serão fáceis para ele.

Já a adrenalina do show nos primeiros episódios ficará por conta de Tig (Kim Coates) que mata acidentalmente a namorada do líder dos 9ers. O problema é que a garota era filha do maior gangster barra-pesada de Oakland. Mais um inimigo para a lista dos Sons.

Em relação à amizade de Opie e Jax, Kurt Sutter não revela muito. Ele apenas diz que Opie (Ryan Hurst) é um cara muito racional, que precisa pensar muito na sua relação com o clube. Ao receber toda aquela carga de verdade de Jax (o fato de Clay ter matado o seu pai), não faria sentido se ele se sentasse ao lado do seu amigo na cena final da última temporada, segundo Sutter.

Já a atração que há entre Gemma e Tig, que já foi mostrada nas temporadas anteriores, pode voltar com mais intensidade… Bom, agora é aguardar os novos episódios!

O canal americano FX ainda não deu uma data para a estreia, mas o que está garantido é que Sons of Anarchy terá sua sexta temporada.

As informações são da TV Line.

