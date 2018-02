Sofía Vergara é a atriz mais bem paga da TV americana

Interpretar a engraçada Gloria Delgado em Modern Family rendeu bons frutos à Sofía Vergara. A atriz colombiana, que completou 40 anos no último dia 10, está no topo da lista Forbes como a artista mais bem paga da TV americana. A revista estima que Vergara tenha acumulado US$ 19 milhões entre maio de 2011 e maio deste ano. A Latin WE, empresa co-fundada por ela em 1996, lucrou US$ 27 milhões.

Mas é claro que Sofía Vergara não ganhou dinheiro apenas com o sucesso de Modern Family, mas a popularidade da série acabou beneficiando a linda atriz, que hoje é garota-propaganda de várias marcas nos EUA, como a linha de maquiagem CoverGirl e Diet Pepsi. Ela também lançou recentemente a própria linha de roupas em parceria com a cadeia de lojas Kmart.

A lista das atrizes mais bem pagas divulgada pela Forbes inclui ainda Eva Longoria (ex-Desperate Housewives) e Tina Fey (30 Rock). Veja abaixo a lista completa:

1. Sofía Vergara (Modern Family) – US$ 19 milhões

2. Kim Kardashian (Keeping Up With The Kardashians) – US$ 18 milhões

3. Eva Longoria (Desperate Housewives) – US$ 15 milhões

4. Bethenny Frankel (Bethenny Ever After) – US$ 12 milhões

5. Khloe Kardashian Odom (Khloe & Lamar) – US$ 11 milhões

6. Tina Fey (30 Rock) – US$ 11 milhões

7. Mariska Hargitay (Law & Order: SVU) – US$ 10 milhões

8. Zooey Deschanel (New Girl) – US$ 9 milhões

9. Felicity Huffman (Desperate Housewives) – US$ 9 milhões

10. Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy) – US$ 9 milhões

11. Kate Walsh (Private Practice) – US$ 8 milhões

12. Teri Hatcher (Desperate Housewives) – US$ 8 milhões

13. Marcia Cross (Desperate Housewives) – US$ 8 milhões

14. Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) – US$ 8 milhões

15. Alyson Hannigan (How I Met Your Mother) – US$ 7 milhões

16. Marg Helgenberger (CSI) – US$ 7 milhões

17. Melissa McCarthy (Mike & Molly) – US$ 6 milhões

18. Julianna Margulies (The Good Wife) – US$ 6 milhões

19. Kyra Sedgwick (The Closer) – US$ 6 milhões

20. Courteney Cox (Cougar Town) – US$ 5 milhões

Fontes: The Huffington Post e Forbes