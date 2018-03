Smash: série produzida por Steven Spielberg terá segunda temporada

Smash ainda não estreou no Brasil – seu lançamento será no próximo dia 28, pela Universal Channel – mas lá fora, a série que tem produção executiva de Steven Spielberg caiu nas graças do público e da emissora que a exibe, a NBC. O drama musical, que está no ar desde o início de fevereiro, já foi renovado para segunda temporada. Estão previstos 15 episódios, mesmo número da temporada de estreia (a emissora americana, no entanto, não descarta a possibilidade de aumentar essa quantidade).

Smash tem uma audiência respeitável nos EUA, com uma média de 7.7 milhões de espectadores, algo muito bom para os padrões da NBC.

A série foi criada por Theresa Rebeck, e conta com Debra Messing, Jack Davenport e Anjelica Huston no elenco.

Fonte: TV Line

**Na próxima semana, este blog trará mais informações sobre a estreia de Smash no Brasil, além de detalhes sobre a história e os personagens. Aguarde!