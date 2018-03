Smash, série produzida por Steven Spielberg, estreia hoje no Brasil

Para quem acha que Smash é mais uma série como Glee, eu já aviso: a única coisa que os dois shows têm em comum é a parte musical. Com uma temática mais adulta, a nova aposta da Universal Channel retrata os bastidores da Broadway, desde o nascimento de um grande espetáculo à luta de atores e dançarinos – passando pelo processo cansativo de ensaios e audições – na conquista de um grande papel.

Tudo começa quando os amigos Julia Houston (Debra Messing) e Tom Levitt (Christian Borle), compositores da Broadway, decidem ressuscitar um musical sobre Marilyn Monroe. Para isso, eles receberão a ajuda da produtora Eileen Rand (Anjelica Huston) para realizar o espetáculo. Eileen, por sua vez, coloca o exigente Derek Wills (Jack Davenport) na direção do grande projeto. Entre a corrida para conseguir patrocínio e a construção do espetáculo, os quatro ainda precisam tomar a grande decisão: quem será Marilyn Monroe?

Após exaustivas audições, a escolha ficará entre duas atrizes: a jovem aspirante Karen Cartwright (Katharine McPhee) e a experiente Ivy Lynn (Megan Hilty). Quem deve ganhar o papel: a talentosa Karen ou a determinada Ivy?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criada por Theresa Rebeck, a série tem produção-executiva de Steven Spielberg, que cada vez mais se aventura no mundo da TV. Ao contrário de Terra Nova (outra produção sua), Smash conquistou o público americano, e já tem confirmada segunda temporada.

Conheça o elenco principal de Smash

Debra Messing

A ótima Debra Messing – mais conhecida pela saudosa série Will & Grace – está de volta. Depois de algumas participações na TV e até uma tentativa de alavancar um projeto (em 2008, foi lançada a série The Starter Wife, mas durou apenas uma temporada), parece que agora a atriz acertou como a compositora Julia Houston. Ela faz uma dupla bem divertida com o colega Tom Levitt (Christian Borle).

Katharine McPhee

Conquistou a fama em 2002, ao participar do reality show American Idol. De lá para cá, fez pequenas participações na TV, mas concentrou-se na carreira musical. Lançou em 2010 o álbum Unbroken. Na série, ela é a aspirante Karen Cartwright.

Anjelica Huston

Anjelica Huston vem de uma longa estrada no cinema, reconhecida por seus papéis em Os Excêntricos Tenenbaums, Crimes e Pecados, A Família Addams e a Honra do Poderoso Prizzi (que rendeu a ela um Oscar de atriz coadjuvante em 1986). Em Smash, ela é a poderosa produtora Eileen Rand – que aliás protagonizará cenas engraçadas com o ex-marido Jerry (Michael Cristofer).

Jack Davenport

O ator britânico retorna à TV americana após o cancelamento da ótima série FlashForward (2010), que durou apenas uma temporada. No cinema, o ator esteve em filmes como Piratas do Caribe e O Talentoso Ripley. Em Smash, Davenport é o exigente e convencido diretor de teatro Derek Wills.

Megan Hilty

Megan Hilty começou a carreira no teatro, mas fez algumas pontas na TV, tanto como atriz quanto dubladora de personagens animados. Em Smash, ela é a ambiciosa e sensual Ivy Lynn, que disputará o papel de Marilyn Monroe com Karen.

Christian Borle

Ator da Broadway, fez algumas pontas em séries, mas ficou conhecido ao estrelar o filme para TV Legally Blonde: The Musical. No cinema, atuou na comédia Caçador de Recompensas, com Jennifer Aniston e Gerard Butler. Em Smash, Christian Borle é o engraçado compositor Tom Levitt.

Smash estreia nesta quarta-feira no Universal Channel, às 23h.

Assista ao trailer (sem legenda) da nova série:

Veja a entrevista com a cantora e atriz Katharine McPhee:

Leia mais sobre a estreia de Smash