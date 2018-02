Smash: próxima temporada terá novo musical

O glamour e a pompa do espetáculo sobre Marilyn Monroe abrirá espaço para um novo musical na 2ª temporada de Smash, que estreia no início de 2013. Em entrevista à revista Variety, o executivo da emissora NBC Bob Greenblatt disse que um show vai dividir as atenções com o espetáculo sobre Marilyn Monroe, que serviu como palco da trama na 1ª temporada. Marc Shaiman e Scott Wittman, responsáveis pela parte musical de Smash, estão contratando novos compositores e letristas para o 2º ano da série. Mas a produção garante que não deixará Marilyn Monroe de lado. Novas músicas também serão escritas para o show.

Segundo Greenblatt, a produção está a procura de talentos com experiência para a nova fase de Smash, mas que não tenham trabalhado na Broadway. “Gosto da ideia de o show ser uma grande oportunidade para novos compositores”, ressalta o executivo da NBC.

A temporada 2 terá pelo menos três novos personagens: Jeremy Jordan e Andy Mientus ganharam papéis regulares, enquanto Jennifer Hudson fará participações em alguns episódios. No entanto, alguns atores que fizeram parte do elenco no primeiro ano devem retornar apenas para algumas participações: é o caso de Jaime Cepero (Ellis), Raza Jaffrey (Dev), Will Chase (Michael Swift) and Brian d’Arcy James (Frank).

As mudanças em Smash são divulgadas quase dois meses após anúncio da saída da produtora-executiva e criadora do show Theresa Rebeck. Ela foi substituída pelo produtor de Gossip Girl Josh Safram.