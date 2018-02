‘Smash’: confira pôster da segunda temporada

“Siga o seu sonho. Mas tome cuidado”. Esse é o lema da segunda temporada do drama musical Smash, que volta às telinhas americanas somente em 5 de fevereiro. Parece que o intervalo de quase um ano entre a temporada de estreia e a próxima servirá não somente para o descanso dos atores, mas também para colocar a série na linha.

O primeiro ano de Smash não foi fácil em termos de produção. Com um lançamento pomposo, digno de qualquer projeto que envolva Steven Spielberg, o show foi perdendo audiência ao longo dos episódios (estreou com 11 milhões de espectadores e fechou a temporada em maio com aproximadamente 6 milhões), resultando em uma série de mudanças na direção – a criadora Theresa Rebeck saiu da produção executiva e Josh Safran (Gossip Girl) ficou com comando do show. Como consequência, foram feitos alguns cortes: Raza Jaffrey (Dev), Jaime Cepero (o vilão Ellis), Brian D’Arcy James (Frank) e Will Chase (Michael) não farão mais parte do elenco fixo de Smash. “Tivemos altos e baixos no que se refere à criatividade” admitiu recentemente Robert Greenblat, diretor da emissora NBC. Segundo ele, o show desapontou ao se perder no enredo, e acredita que Safran conseguirá manter Smash em uma única direção, mantendo a história forte e interessante.

Bom, se Smash voltará mais consistente, ainda não sabemos, mas no que depender das participações da nova temporada, a série promete muito brilho. Ao começar pela ganhadora do Oscar Jennifer Hudson, que estará em alguns episódios do segundo ano. A diva Liza Minelli também dará as caras em Smash. Conforme já foi divulgado neste blog, teremos um reencontro de atores de Will & Grace, com a participação Sean Hayes, que contracenará com Debra Messing. E a produção promete mais convidados especiais. É esperar pra ver.

Enquanto o dia não chega, confira abaixo o pôster oficial da segunda temporada de Smash: