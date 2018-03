Sigourney Weaver troca a telona para estrelar drama político na TV

Sigourney Weaver terá pela primeira vez um papel fixo na TV. A atriz, que ganhou fama com filmes como Alien e Os Caça-Fantasmas, vai estrelar a série Political Animals, pelo canal USA Network.

No drama, Sigourney Weaver será uma divorciada ex-primeira-dama que se torna secretária do Estado. Ela acaba mergulhando no trabalho após se recuperar da separação e perder a candidatura à Presidência (tirando alguns detalhes, alguma semelhança com Hillary Clinton?).

A USA Network encomendou seis episódios para a série, que deve estrear no fim do primeiro semestre de 2012. O ator James Wolk interpretará o ambicioso filho da secretária de Estado, além de ser o seu chefe de gabinete. Brittany Ishibashi (Parenthood) será a nora.

O projeto terá a produção de Greg Berlanti (Brothers & Sisters) e Laurence Mark (Jerry Maguire).