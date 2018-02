Showtime decide terminar a série ‘Weeds’

Os fãs de Weeds já podem se despedir da comédia que fala basicamente sobre…maconha. A oitava temporada, que estreia nos Estados Unidos no início de julho, será a última, segundo representantes do canal Showtime.

Weeds foi a primeira série da emissora considerada audaciosa, já que conta a história de uma mãe de família que se torna traficante. O sucesso do show abriu portas para outras produções ousadas como Dexter, que tem como protagonista um serial killer de assassinos (que o torna um herói às avessas). “Os dois shows, Weeds e Dexter, realmente levaram a Showtime a investir em produções inovadoras”, afirma o presidente de entretenimento do canal David Nevins. “Faremos isso pelo bem das duas mulheres por trás do show (a criadora Jenji Kohan e a atriz ganhadora de Globo de Ouro Mary-Louise Parker) e dos fãs que investiram em Weeds. Sabemos que muitas vezes o público reclama da forma como uma série termina, por isso decidimos finalizá-la da maneira correta”, conclui.

Assista ao teaser da oitava temporada