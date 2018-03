Sheldon Cooper e Mr. Spock juntos nos bastidores de The Big Bang Theory!

Leonard Nimoy, o nosso querido e eterno Mr. Spock, postou no twitter uma foto com o ator Jim Parsons (Sheldon Cooper) nos bastidores da gravação de The Big Bang Theory. A participação de Leonard Nimoy na série vai ao ar no dia 29, nos EUA. Fala a verdade, uma foto como esta abaixo é para se guardar de lembrança!

A atriz Kaley Cuoco (Penny) já havia postado uma foto com Leonard Nimoy há duas semanas, durante as gravações do episódio:

Vale lembrar que Leonard Nimoy não será visto (infelizmente!) no episódio, e sim ouvido durante um sonho de Sheldon.