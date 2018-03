Série produzida por Robert De Niro estreia em abril nos EUA

A estreia da nova série policial da emissora americana CBS já está marcada. NYC 22 será lançada no dia 15 de abril, com produção executiva Robert De Niro e Jane Rosenthal. O drama retrata a rotina de 6 policiais novatos que fazem patrulha pelas ruas de Nova York. O ator Adam Goldberg está no elenco Rau ‘Lazarus’ Harper, ex-repórter que resolve se tornar policial. Leelee Sobieski será Jennifer ‘White House’ Perry, ex-oficial da Marinha que esteve no Iraque. Já Judy Marte interpreta a encrenqueira Tonya Sanchez, que vem de uma família com um histórico de crimes. Harold Moore também está no elenco como Jayson ‘Jackpot’ Toney, estrela do basquete local que estragou sua chance de chegar à NBA. Stark Sands e Tom Reed também foram escalados para a série; Sands interpreta Kenny McLaren, que vem de uma família de policiais, enquanto que Reed será Ahmad Kahn, recruta afegão que lutará muito contra o preconceito em relação à sua origem. O ator Terry Kinney comandará essa turma de novatos como o treinador de policiais Daniel “Yoda” Dean. O criador da série é o Richard Price (que concorreu ao Oscar como roteirista do filme A Cor do Dinheiro, de 1986).

Com um time desse, NYC 22 promete!

Veja outras notícias sobre a CBS:

