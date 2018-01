Série ‘Os Simpsons’ quer quebrar recorde com a maior maratona da história

Os Simpsons têm várias menções no Livro Guinness de Recordes como, por exemplo, a mais longa série de animação no ar, mas os produtores querem mais. Para marcar o 500º episódio, a Fox, que exibe a série, vai promover uma maratona com todos os episódios já produzidos e exibidos em sequência dos dias 08 a 19 de fevereiro.

A maratona acontecerá no Hollywood & Highland, em Los Angeles. O fã que conseguir vencer o desafio e acompanhar toda a saga de Homer e companhia receberá um prêmio de US$ 10.500 (cerca de R$ 19 mil) e mais presentes especiais com o logo da família Simpson. E se fosse no Brasil, você encararia?