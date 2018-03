A emissora NBC divulgou nesta sexta-feira que a série sobrenatural Grimm será renovada para segunda temporada. A notícia chega em boa hora para o canal, que não tem tido sorte com suas novas séries – The Playboy Club, The Firm, Free Agents e Prime Suspect não apresentam bons índices de audiência. Recentemente, a série registrou pouco mais de 5 milhões de expectadores. Não é um índice muito alto, mas é o suficiente para garantir nova temporada.

Fonte: TV Line