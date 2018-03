Série ‘Drop Dead Diva’ é cancelada nos EUA

Os fãs da advogada fofinha mais charmosa da TV americana podem dar adeus à comédia Drop Dead Diva. O canal Lifetime anunciou nesta quarta-feira o fim da série, que já havia fechado sua quarta temporada em setembro do ano passado.

Drop Dead Diva, que conta a história do espírito de uma modelo morta preso no corpo de uma brilhante advogada cheia de curvas, tinha no elenco Brooke Elliott, Margaret Cho, Jackson Hurst e April Bowlby.

A série estreou nos EUA em 2009, sendo exibida no Brasil pelo canal Sony.