Vc se lembra dele?

De volta ao mundo das séries, James Van Der Beek de Dawson’s Creek poderia facilmente ser um guru de celebridades do tipo “como construir uma carreira bizarra em cinco passos”.

1. Foi o mais amado e zoado galã da TV por seis anos por seu papel de adolescente cult em Dawson’s Creek (1998 – 2003), como um Robert Pattinson hoje, que sofre com a marca de Crepúsculo. Aos 20 anos, fazia papel de um menino de 15 e depois sumiu. Dos atores principais da série – Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson – foi o único que não se livrou do estigma. E ganhou memes exclusivos na rede desde então:

2. Recusou papéis que depois alavancaram a carreira de outros atores – como no caso do filme The Amity Horror, que colocou Ryan Reynolds no circuito – e ainda admitiu isso em uma entrevista para a Vanity Fair

3. Fez um jogador de futebol americano no filme Varsity Blues, que rendeu virais na internet com a pérola: “I don’t want your life”

4. Continuou recusando papéis, mas foi cuidar da vida pessoal: casou pela segunda vez e teve uma filha – fala disso sempre com muito orgulho. De quebra, fez uma participação no mínimo exótica (WTF?) num clipe da Kesha:

5. Pai de família, de repente precisando de uma graninha, resolveu promover o próprio bullying com outros vídeos com o pessoal do ‘Funny or Die’ que, por sua vez, viraram novos memes, que nem este:

Por causa desta última “cartada” Van Der Beek voltou a ser notícia por ter fechado contrato para uma nova série, Apartment 23, que será apresentada na Comic-Con que começou nesta quarta-feira. Na série, o ator, que não será o protagonista, fará o papel de si mesmo. Segundo ele, tudo será motivo de autopiada, menos a mulher e a filha – apesar de engraçadinho, ele continua um cara do bem… A atração é uma das apostas da ABC este ano, e já tem trailer:

Vale uma menção honrosa para o papel de traficante universitário em Regras da Atração, de 2002, com Jessica Biel. Talvez o que de menos desastroso saiu de tudo isso… pelo menos não rolou meme. E o filme é bem ok, já viu? E tem também umas participações em Law & Order: Criminal Intent, Criminal Minds e até uma ponta em Todo Mundo em Pânico (2000)… Sem contar com How I Met Your Mother, em que enganou a todos com uma peruca e uma barriga que cultivou para o papel e depois perdeu:

Mais um último detalhe: um projeto autoral com Roger Avery (roteirista de Pulp Fiction e do próprio Regras da Atração) e Bret Easton Ellis (polêmico escritor, autor de Abaixo de Zero, Psicopata Americano e Regras da Atração, que também roteirizou na adaptação para o cinema) que se chamaria Winning deve começar a sair do papel este ano. À Vanity Fair, Van Der Beek já disse que terá que trocar o nome por causa de… Charlie Sheen =)