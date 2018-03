Sarah Michelle Gellar pode retornar à TV

Parece que o pedido de ano novo dos fãs de Sarah Michelle Gellar será atendido. A atriz pode retornar à telinha em 2013, em uma comédia que será produzida pela Fox (mesmo canal que exibiu Buffy).

De acordo com o site de entretenimento TV Line, a série terá duração de meia hora e deve estrear na próxima Fall Season americana, entre setembro e outubro deste ano.

A única coisa que se sabe é que a história centra-se em duas mães que procuram se divertir enquanto os filhos estão na escola. Gellar será uma dessas mães.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O título da série ou elenco ainda não foram definidos. O projeto é escrito por Shepard Boucher (Men at Work).

O último trabalho de Sarah Michelle Gellar na TV foi no drama Ringer, cancelado no ano passado por conta da baixa audiência, logo depois do fim da primeira temporada.