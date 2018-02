Saiba quem serão os pais de Jess em ‘New Girl’

Sempre teve curiosidade de saber quem “deu” à Jess esse jeito atrapalhado, inocente e adorável? A Fox resolveu apresentar os pais da moça na próxima temporada. A seleção não poderia ter sido melhor: Jamie Lee Curtis e Rob Reiner serão Bob e Joan, casal que se divorciou há anos e que agora podem ter uma chance, graças ao esforço da nossa protagonista interpretada por Zooey Deschanel, que fará uma festa de Dia de Ação de Graças.

Jamie Lee Curtis, conhecida por filmes como True Lies e Sexta-Feira Muito Louca, tem feito participações na TV, como na série NCIS. Já Rob Reiner tem uma longa carreira na telinha, tanto dentro como fora dela. Além de papéis nos shows, Reiner dedica-se à direção e produção dos projetos. A última participação na TV foi em 30 Rock,

New Girl volta ao ar no dia 25 de setembro nos EUA. Assista abaixo um vídeo com o ensaio fotográfico feito pelo elenco: