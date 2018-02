‘Revenge’: veja fotos oficiais da nova temporada

Contagem regressiva para o retorno de Revenge já começou nos EUA: dia 30 de setembro. E a emissora ABC divulgou as fotos do elenco, além de um pôster com alguns mistérios…

Já de início temos a presença de Victoria (Madeleine Stowe) e Charlotte (Christa B. Allen) – o público que acompanha a série sabe que a 1ª temporada não terminou bem para as duas. Quem morreu? Quem sobreviveu?

No pôster abaixo, podemos reparar em pequenos detalhes que poderão (quem sabe) ser compreendidos depois, ao longo da temporada – Victoria é a única que não está de preto. O que exatamente os raios ao fundo significam? E de quem são as mãos saindo da água?