Retorno de ‘The Walking Dead’ registra recorde de audiência nos EUA

Sucesso no Brasil (pela Bandeirantes e pela Fox) e, claro, sucesso na sua terra natal (EUA), The Walking Dead está em sua terceira temporada e mandando muito bem. A série retornou à grade americana com a segunda parte da temporada no último domingo, dia 10 de fevereiro, registrando 12,3 milhões de espectadores, número considerado ótimo para uma rede de TV a cabo (nos EUA, The Walking Dead é exibida pela não muito grande AMC, mesma emissora de Mad Men).

O recorde anterior registrado pela série ocorreu na estreia da terceira temporada em outubro, com quase 11 milhões de espectadores. The Walking Dead também tornou-se o programa com maior audiência da TV fechada dos EUA, com 7,7 milhões de espectadores adultos (18 a 49 anos).

Com média de público de quase 7 milhões, a série tem desempenho quase que semelhante às grandes produções da TV aberta americana (e portanto, de maior acesso entre os espectadores), como The Big Bang Theory, Two and a Half Men e Modern Family.

The Walking Dead realmente merece nosso respeito!