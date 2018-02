Relembre as estrelas que abandonaram suas séries

A saída de Kate Walsh da série médica Private Practice, anunciada na última terça-feira, com certeza irá mexer com a estrutura do show, que era centrado na vida da doutora Addison Montgomery. Mas esta não foi a primeira vez que em que criadores e roteiristas precisaram trabalhar muito para manter uma história bem sucedida, mesmo após o abandono de atores cujos personagens foram importantes para a trama. Afinal, o show tem que continuar! Abaixo, alguns exemplos de estrelas que deixaram as séries:

Charlie Sheen (Two and a Half Men) – As confusões envolvendo o ator praticamente criaram uma trama fora de Two and a Half Men, tamanha repercussão que elas traziam. O ator foi demitido do show no início de 2011, e apesar de seus inúmeros ataques à produção, o criador Chuck Lorre e o canal CBS resolveram manter a comédia no ar. O personagem de Sheen morreu, sendo logo substituído por Ashton Kutcher. Two and a Half Men foi renovada para décima temporada, e Charlie Sheen estreia no fim do mês sua nova série, Anger Management.

Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) – Depois de uma longa briga, Katherine Heigl conseguiu se livrar de sua personagem Izzie no fim da temporada 6 de Grey’s Anatomy. A atriz começou a direcionar sua carreira para o cinema, recusando-se até mesmo a se colocar como uma possível candidata ao prêmio Emmy. Katherine Heigl começou a faltar às gravações, forçando a criadora Shonda Rhimes tomar a já conhecida decisão. Em algumas ocasiões recentes, a atriz tem demonstrado certa disposição a fazer participações no show, mas isso logo foi desconsiderado por outra estrela de Grey’s, Ellen Pompeo: “Não, acho que isso não vai acontecer”, disse ela em entrevista a um programa nos EUA. Xiiii…

Michael J. Fox (Spin City) – O ator, que hoje faz participações em The Good Wife, era a estrela de Spin City. Mas no fim da quarta temporada, em 2000, Michael J. Fox tomou a difícil decisão de deixar a série para dedicar-se ao tratamento contra o Mal de Parkinson. Spin City ficou no ar até 2002.

Topher Grace (That 70’s Show) – De olho no cinema (a telona, sempre a telona…) o ator deixou a série depois de 7 temporadas. Seu personagem, Eric Forman, foi morar na África. Após sua saída, That 70’s Show durou apenas mais uma temporada. Topher Grace fez uma rápida participação no episódio final da série.

David Duchovny (Arquivo X) – Atual protagonista de Californication fez muito sucesso na década de 1990 ao lado de Gillian Anderson em Arquivo X. Alegando problemas no contrato, Duchovny abandonou a série no fim da sétima temporada em 2000, mas seu personagem fez algumas aparições nas temporadas 8 e 9.

Steve Carell (The Office) – O chefe egocêntrico Michael Scott deixou a Dunder Mifflin logo após a temporada 7. Apesar das especulações sobre o fim de The Office com a saída de Carell, a série até que está indo bem. Foi renovada para a nona temporada.

Chad Michael Murray (One Tree Hill) – O ator deixou a série na temporada 6, logo depois que seu personagem Lucas casou-se com Peyton (Hilarie Burton, que também disse adeus ao show). Muito se especulou sobre o que aconteceria com One Tree Hill, se o fãs aceitariam a saída de uma das principais estrelas do show. Mas a realidade é que o drama sobreviveu, e a nona temporada (e última) foi ao ar até abril deste ano, nos EUA.

Shannen Doherty (Beverly Hills 90210 – Barrados no Baile) – Depois de muitas confusões nos bastidores envolvendo a temperamental Shannen Doherty, sua personagem Brenda Walsh (uma das principais da trama) se despediu da turma e foi morar em Londres no fim da quarta temporada. Beverly Hills 90210 durou 10 temporadas (terminou em 2000), mas oito anos depois a emissora CW resolveu ressuscitar o drama adolescente (claro que com novos personagens). Shannen Doherty fez algumas participações como Brenda Walsh.

William Petersen (CSI: Crime Scene Investigation) – Por quase uma década, William Petersen interpretou o doutor Gil Grissom, mas na nona temporada o ator resolveu interromper seu trabalho na telinha para se dedicar ao teatro. CSI continuou a vida, e em 2012 dará início à temporada 13. Mischa Barton (The O.C.) – Mischa Barton disse adeus ao elenco de The O.C. no fim da terceira temporada, após sua personagem Marissa Cooper morrer em um acidente de carro. Especula-se que seu temperamento difícil foi um dos motivos para que a produção matasse Marissa. Mas de qualquer forma, nem o próprio show sobreviveu por muito tempo. A quarta e última temporada de The O.C. foi ao ar em 2007.