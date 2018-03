Queen Latifah produzirá show de talentos para a CW

Como se já não bastassem programas como American Idol (FOX) ou The Voice (NBC), a emissora americana CW anunciou o lançamento do seu próprio show de talentos musicais, com a produção da cantora e atriz Queen Latifah.

Segundo o canal americano, o programa “The Star Next Door” percorrerá os Estados Unidos em busca de talentos que ainda não foram descobertos. No show, ídolos da música como Gloria Estefan e a estrela do country John Rich viajam até a região dos sortudos desconhecidos, retratando o dia a dia deles e conhecendo a cultura local. Os cantores poderão mostrar o seu talento em cima de um palco que será montado na cidade onde moram.

A CW anunciou ainda a produção de Breaking Pointe, um reality show sobre o mundo competitivo do balé. Os dois projetos devem ser lançados no fim do primeiro semestre de 2012.

