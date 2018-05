Primeiros minutos da 4ª temporada de ‘True Blood’

Numa dessas tentativas de evitar downloads e vazamentos, a HBO americana liberou os primeiros seis minutos de True Blood. O episódio de estreia da 4ª temporada, no ano passado, já estava disponível bem antes da estreia oficial. A série estreia por lá em 26 de junho. Wait sucks, então aproveite o trecho (em inglês) – sem risco de spoilers bombásticos.

Na continuação do último capítulo da temporada anterior, Sookie continua no mundo das fadas, onde todos têm superpoderes, e acaba encontrando o avô Earl (interpretado por Gary Cole) que não via há 20 anos. O vídeo sugere uma confusão entre o tempo do mundo real e o tempo de onde Sookie está, um lugar onde todos têm poderes sobrenaturais.

Depois de vários dias divulgando posters e teasers muito curtos, o canal sugere que irá mostrar mais daqui sete dias. os fãs, só resta aguardar.