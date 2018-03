Primeira temporada de Revolution retorna em março nos EUA

A emissora americana NBC divulgou neste domingo o trailer da segunda parte da temporada de estreia de Revolution, série criada por Eric Kripke (Supernatural) e produzida por J.J. Abrams (Lost, Fringe). Os dois prometem fazer jus ao título da série, trazendo muita ação e ainda mais explosões.

(Atenção! As informações abaixo contêm spoilers sobre o fim da primeira parte da temporada!)

O décimo episódio de Revolution terminou da forma que Miles Matheson (Billy Burke) mais temia: Bass Monroe (David Lyons) agora tem nas mãos o poder de trazer de volta a eletricidade, o que causará uma verdadeira batalha.

Além de um Bass Monroe poderoso, Miles e cia. terão de enfrentar a fúria de uma vingativo capitão Tom Neville (Giancarlo Esposito), ameaçado e humilhado pelo ex-comandante da República Monroe. Já o filho de Neville, Nate (JD Pardo) poderá ficar ao lado dos inimigos do pai e tentará ganhar a confiança de Charlie (Tracy Spiridakos).

No vídeo abaixo (em inglês), o público vai conferir cenas dos últimos episódios exibidos, e uma pitada do que está por vir. Revolution retorna à TV americana em 25 de março. No Brasil, a série é exibida pelo canal Cinemax (HBO).