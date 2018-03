Paródia de The Walking Dead e Mad Men vira hit no Youtube

Está circulando nas redes sociais um vídeo produzido pelo pessoal do The Key of Awesome (grupo de comediantes que tem um canal no youtube, o Barely Political) com uma paródia bem engraçada das séries The Walking Dead e Mad Men, ambas do canal americano AMC (no Brasil, estão no ar pelos canais Fox e HBO, respectivamente).

Na paródia, o zumbi-charmosão Don Draper reúne os colegas para elaborar mais uma campanha. Mas eles recebem a visita do xerife caipira Rick Grimes e sua esposa adúltera Lori, que sempre está a procura do filho Carl. O vídeo infelizmente não tem legenda, mas as imagens e os trejeitos dos atores já ajudam a contar a história. Divirta-se: