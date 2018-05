Os primeiros oito minutos de ‘True Blood’!

O primeiro episódio da nova temporada de True Blood já tem oito muinutos disponíveis. De teaser em teaser, a HBO dos EUA liberou ao todo oito minutos, que podem ser vistos aqui:

Sookie (Anna Paquin) está rodeada por fadas, inclusive sua “tutora” Qeen Mab (Rebecca Wisocky). Depois de reencontrar o avô Earl (interpretado por Gary Cole) , que não via há anos, ela se recusa a comer uma fruta e descobre que as fadas não são exatamente boazinhas. Isso já podia ser visto no primeiro teaser que a gente publicou aqui. Os dois minutos adicionais mostram a transformação total dos seres e do mundo onde ela está, quando começa uma batalha.

A série estreia sua quarta temporada em 26 de junho – nos EUA.