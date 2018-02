‘Once Upon a Time’ tem novas cenas divulgadas

A emissora americana ABC divulgou neste domingo um trailer com novas imagens e diálogos da 2ª temporada de Once Upon a Time. E promete muita ação, já que agora Storybrooke está livre do feitiço da Rainha Má (a prefeita Regina Mills, interpretada por Lana Parrilla). Todos começam a se lembrar de suas vidas anteriores, e podemos ver até mesmo o reencontro de Branca de Neve (Ginnifer Goodwin) com seus amigos anões.

Ao mesmo tempo em que todos se libertam do feitiço, outro grande problema chega à cidade: a mágica está de volta. E com isso, tanto a Rainha Má como Rumpelstiltskin (Robert Carlyle) agora possuem poderes para destruir seus inimigos. Sabemos que Regina não deixará barato e partirá para cima de Emma Swan (Jennifer Morrison), mas será que Rumpelstiltskin mais uma vez deixará o amor de lado para buscar o poder?

A nova temporada de Once Upon a Time estreia nos EUA dia 30 de setembro.