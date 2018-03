Novo ‘Two and a Half Men’ bate recorde de audiência

Aconteceu como todos previam. A estreia de Two and a Half Men com Kutcher foi um sucesso de audiência.A nona temporada da série na noite desta segunda-feira teve 27,7 milhões de espectadores, segundo o Inside TV. O programa teve a maior audiência de sua história, comparável à final de um American Idol. A estreia de Kutcher como Walden Schmidt – ou o enterro de Charlie Harper – teve aumento de 110% na audiência em relação à estreia da temporada passada.

E como Charlie morreu? Caiu no metrô de Paris, segundo explica a vizinha Rose (Melanie Lynskey), que estaria com ele em lua-de-mel. Isso mesmo: Charlie se casou com a vizinha stalker… Para sumir de vez com o personagem, Alan (Jon Cryer) derruba as cinzas de Charlie no chão assim que vê Kutcher molhado na porta de casa.

*update: O Inside TV também divulgou os números de audiência do Roast With Charlie Sheen, transmitido propositalmente no mesmo dia de Two And a Half Men. Segundo os dados, foi a maior audiência que o programa do Comedy Central já teve, mas não chegou nem perto dos números da série: 6,4 milhões de espectadores.