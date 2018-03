Novas temporadas de Falling Skies, Leverage e The Closer já têm data de estreia nos EUA

A TNT americana divulgou nesta quinta-feira a programação de estreias de suas séries, incluindo novas temporadas de Falling Skies, Leverage e Franklin & Bash. Além disso, a emissora anuncia a estreia de um novo show, Major Crimes, spin-off** de The Closer, que aliás está em sua temporada final. Dallas, que estreia em junho, também é uma nova aposta do canal. Confira as datas:

Quinta,05/06

Rizzoli & Isles (3ª temporada, 10 episódios)

Franklin & Bash (2ª temporada, 10 episódios)

Quarta, 13/06

Dallas – nova série (1ª temporada, 10 episódios)

Espécie de continuação da série original (no ar entre 1978 e 1991) , Dallas traz de volta os famosos personagens J.R. (Larry Hagman), Bobby (Patrick Duffy) e Sue Ellen Ewing (Linda Gray), que retornam à Southfork com seus esquemas, segredos e traições. Mas desta vez a história tem como foco a nova geração da família Ewing, representada por Christopher (Jesse Metcalfe) e John Ross (Josh Henderson) , que levam a ambição e a decepção a um novo nível. Jordana Brewster, Julie Gonzalo e Brenda Strong estão no elenco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Domingo, 17/06

Falling Skies (episódio de duas horas; 2ª temporada, 10 episódios)

Domingo, 24/06

The Great Escape – nova série (1ª temporada, 10 episódios)

Segunda, 09/07

The Closer – temporada final (7ª temporada, 6 episódios)

Perception – nova série (1ª temporada, 10 episódios)

Domingo, 15/07

Leverage (5ª temporada, 10 episódios)

Segunda, 13/08

Major Crimes – nova série (1ª temporada, 10 episódios)

A estreia de Major Crimes coincide com o episódio final de The Closer. Na nova série, a atriz Mary McDonnell continua no mesmo papel de The Closer como a chefe de polícia de Los Angeles Sharon Raydor. O show foca no trabalho dos promotores públicos na construção de provas para se conseguir a condenação de um acusado.

Fonte: TV Line

**Spin-off: quando uma série é criada a partir de outra**