Nova temporada de True Blood estreia neste domingo

Daqui algumas horas o fãs da série vampiresca True Blood poderão conferir o primeiro episódio da quinta temporada. Com estreia mundial marcada para este domingo (22h no Brasil), o novo ano será marcado como o último da produção sob o comando do criador Alan Ball, que em 2013 parte para novos projetos. Isso não quer dizer que True Blood corre risco de ser cancelada, longe disso. Aliás, o sucesso do drama nos EUA já garantiu pelo menos mais duas temporadas. Mas é claro que sem Alan Ball, o rumo da série poderá mudar um pouco (esperamos que para melhor!).

A quinta temporada de True Blood será um verdadeiro teste para a nossa protagonista Sookie (Anna Paquin), que sofrerá muito com a volta de um velho inimigo sedento por sangue e vingança: o ex-rei vampirão Russel Edgington (Denis O’Hare), responsável por uma das cenas mais chocantes (entre as milhares) da série, quando mata um apresentador de TV ao vivo. Para piorar a situação, a Autoridade dos vampiros também está no encalço de Bill (Stephen Moyer) e Eric (Alexander Skarsgard), defensores da nossa garçonete-fadinha. Sookie ainda terá que enfrentar a descrença e o desprezo de um fiel amigo. Com todos os inimigos para encarar, ela deverá lutar para manter os poucos aliados que restam.

No novo ano de True Blood, o público vai se deparar com muitas carinhas novas no elenco (a maioria por conta da chegada em peso da Autoridade dos vampiros na trama). Entre eles, destacam-se Christopher Meloni (Law & Order), o fortão Peter Mensah (Spartacus) e Carolyn Hennesy (Cougar Town).

True Blood estreia logo mais, às 22h, na HBO.

[SPOILER]

Sinopse do primeiro episódio: Temendo perder Tara (Rutina Wesley), Lafayette (Nelsan Ellis) e Sookie (Anna Paquin) correm contra o tempo para salvá-la. Enquanto isso Bill (Stephen Moyer) e Eric (Alexander Skarsgard) tentam limpar a própria bagunça e são visitados pela ‘Autoridade dos Vampiros’. Entre eles está Nora (Lucy Griffiths) uma mulher que conheceu Eric no passado. A procura de Marcus, que está desaparecido, a matilha de lobisomens de Alcide ( Joe Manganiello) decide ir atrás de Sam (Sam Trammell). Com Bill longe, Jessica (Deborah Ann Woll) aproveita a nova liberdade para festejar com alguns adolescentes locais. Jason (Ryan Kwanten) recebe a visita do mais recente vampiro Steve Newlin (Michael McMillian). O stress pós-traumático de Terry (Todd Lowe) piora com a chegada de Patrick Devins (Scott Foley), companheiro que serviu no Iraque. Alcide alerta Sookie sobre a volta do recém-desenterrado Russell Edington (Denis O’Hare).

[Termina o SPOILER]

Veja fotos da nova temporada: