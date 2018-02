Nova temporada de Homeland terá atrizes convidadas

A segunda temporada de Homeland, sucesso do canal americano Showtime, já conta com novidades. Valerie Cruz, conhecida por suas participações em Dexter e True Blood, foi convidada para fazer uma ponta no drama estrelado por Claire Danes e Damian Lewis. Valerie fará o papel da major Joy Mendes, que acompanha a agente da CIA Carrie a uma missão em Beirute. A emissora ainda não confirmou, mas a imprensa americana já afirma que a personagem da Valerie Cruz pode participar de vários episódios.

Recentemente, a produção de Homeland havia anunciado a participação de Zuleikha Robinson (Rome, Lost) na nova temporada. A atriz interpretará a jornalista Roya Hammad, que possui ligações com uma organização terrorista.

A segunda temporada de Homeland estreia em 30 de setembro, nos Estado Unidos.