Nova temporada de Game of Thrones promete batalhas sangrentas na conquista dos Sete Reinos

Estreia neste domingo na HBO a aguardada 2ª temporada de Game of Thrones, série baseada nos livros de George R. R. Martin, conhecidos no Brasil como As Crônicas de Gelo e Fogo.

Nesta nova temporada, os Sete Reinos de Westeros estão em guerra. Com a morte do rei Robert Baratheon e de seu fiel amigo Ned Stark, o Trono de Ferro é agora ocupado pelo mimado e cruel Joffrey Baratheon, colocando os Lannisters no comando. Mas esse reinado será ameaçado por 4 frentes: No norte, Robb Stark quer vingar a morte do pai e parte para a conquista de King’s Landing; no leste, Daenerys Targaryen deposita esperanças de ter o seu reino de volta em seus 3 dragões recém-nascidos; Stannis Baratheon, irmão do rei morto, acusa Joffrey de não ser filho legítimo de Robert, e reivindica o Trono de Ferro com a ajuda da misteriosa sacerdotisa Melisandre. Mas antes ele terá que enfrentar o próprio irmão, Renly Baratheon, que também se autoproclama rei de Westeros. Tyrion Lannister, que virou Mão do Rei, terá que defender a irmã Cersei o sobrinho dos inimigos.

No extremo norte, Jon Snow e a patrulha começam a enfrentar perigos escondidos no gelo, e conhecerão um novo mundo por trás da Muralha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 2ª temporada de Game of Thrones não vai oferecer apenas batalhas sangrentas, traições, mentiras, ambição. O público verá tudo isso dentro de uma paisagem incrível criada a partir de gravações feitas na Irlanda, Islândia e Croácia. Pelo menos nem tudo será sangue, né?

Game of Thrones terá estreia simultânea nos Estados Unidos e na América Latina neste domingo, dia 1º. No Brasil, o primeiro episódio da 2ª temporada será exibido na HBO, às 23h.

Veja galeria com cenas de Game of Thrones e o novos personagens:

Ainda não viu os trailers da nova temporada? Assista agora!