Nova série de Charlie Sheen estreia no Brasil em setembro

Anger Management, a nova série do ex-Two and a Half Men Charlie Sheen já tem data de estreia no Brasil: dia 20 de setembro, às 21h, no canal pago TBS.

Tratamento de Choque (nome que foi dado ao show aqui no Brasil) conta com Selma Blair (“Hellboy”), Shawnee Smith (“Becker”) e Daniela Bobadilla (“Desperate Housewives”) no elenco.

Na série, Sheen viverá o ex-jogador de baseball Charlie Goodson, que teve a carreira prejudicada por causa do seu temperamento explosivo, e que hoje tenta se redimir dando cursos de “controle de raiva”.

Anger Management (ou Tratamento de Choque) estreou nos EUA no dia 28 de junho com uma boa audiência – 5.5 milhões de americanos acompanharam os dois primeiros episódios. No entanto, a comédia registrou queda de quase 40% de espectadores já na semana seguinte.

Inicialmente, o canal americano FX (que produz a série nos EUA) encomendou 10 episódios para a primeira temporada. Caso mantenha um bom nível de audiência, Anger Management poderá ganhar mais 90 capítulos.